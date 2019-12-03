نظر تجديد حبس متهمين بـ"خلية شقة الهرم" أمام غرفة المشورة

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، أمر تجديد حبس المتهمين محمد مصطفى محمد السيد الشاعر وإبراهيم عبد المنعم علي أحمد في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.



ويواجه المتهمون، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.