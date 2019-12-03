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تعرف على موعد حفل رامي صبري في دبي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:52 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، في المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبي.

حيث نشر رامي بوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق رامي علي الصورة قائلاً :"موعدنا يوم الجمعة 27 ديسمبر علي المسرح الرئيسي في القرية العالمية ب دبي".


وفي سياق آخر، حصل كليب وبقابل ناس للفنان رامي صبري على مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب بعد مرور اقل من 24 ساعة على طرحه، حيث حقق الكليب أكثر من 100 ألف مشاهدة.

كما تصدرت الأغنية مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.


يُشار أن آخر ألبوم لرامي صبري هو "وبقابل ناس"، واحتوي الألبوم على 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
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الكلمات المفتاحية

رامي صبري

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