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أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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أشرف زكي
أشرف زكي
لمياء علي
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شيعت جنازة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، منذ قليل من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأقارب.

وحرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على حضور الجنازة، وتوديع جثمان الراحل قبل أن يذهب إلى مثواه الأخير.

وقد حرص المطرب حجازي متقال والفنان محمد الشقنقيري على حضور صلاة الجنازة على الراحل، كما شارك في الجنازة كلا من عبد الباسط حمودة وسيد زيان ومنير مكرم.


تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم

وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا منذ دقائق عن عمر ناهز ال 62 عام بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.


نبذة عن مشوار الراحل شعبان عبد الرحيم

اشعبان عبدالرحيم هو مطرب شعبي واشترك في أفلام سينمائية، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الحقيقي قاسم، لكنه قام بتغييره إلى شعبان.

ولمع نجمه في مجال الأغاني الشعبية وكان ظهوره على الساحة مثير للجدل واتهمه البعض بأنه لايمتلك موهبة إلا أنه حقق نجاحات ساحقة وشهرة واسعة.
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)
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الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم شعبيه الطرب الشعبى

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