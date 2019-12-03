Advertisements
Advertisements
Advertisements

في "حرق كنيسة كفر حكيم".. إخراج المتهمين من القفص لعرضهم على شاهد الإثبات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:46 م
Advertisements
المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل
Advertisements
تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

حيث أمرت المحكمة بإخراج جميع المتهمين من قفص الاتهام لعرضهم على الشاهد للتعرف عليهم. 

وأشار الشاهد إلى أحد المتهمين وقرر أنه شريف سعد وأشار إلى آخر وقرر أنه أحمد سامي، وأشار إلى متهم ثالث وقرر أنه سعيد عتريس، وكما أشار إلى متهم رابع وقرر أنه " بندق " واسمه الحقيقي أشرف زهران، وأشار إلى متهم خامس وقرر أنه من المنطقة ولا يعرف اسمه، وأشار إلى المتهم الأخير طارق وقرر أنه يعرفه ولكنه غير متذكر اسمه.

وتبين للمحكمة صحة أسماء المتهمين الذين أشار إليهم الشاهد وصحة من قرر أنه يشتهر بـ " بندق " وينادي عليه أحيانا باسم حسام أو أشرف. 

وأثبت الدفاع بمحضر الجلسة أن الشاهد لم يثبت أن المتهم وحسام السيد محمود السيد زهران هو ذاته أشرف زهران المعني بالاتهام ولكنه أثبت أن شهرته " بندق ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي، كما حضر طارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

Advertisements

أخبار تهمك

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ أقل من ساعتين

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 23 ساعة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ حوالي 3 ساعات

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status