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بوتين: اقتراب الناتو من حدودنا يعد تهديدا لنا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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بوتين
بوتين
وكالات
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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توسع حلف الناتو واقترابه من حدود بلاده بالتهديد الخطير بالنسبة لروسيا.

 

ولفت بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال اجتماع عسكري عقده في مدينة سوتشي الروسية، إلى الاهتمام بانعقاد قمة لحلف الناتو في هذين اليومين، 3 و4 ديسمبر، في لندن، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس هذا الحلف".

 

وقال: الناتو تم تشكيله لمواجهة الاتحاد السوفييتي، موضحا: "لا يوجد الآن أي من الاتحاد السوفييتي أو معاهدة وارسو، أي التحالف العسكري الذي تم تأسيسه ردا على إنشاء الناتو. إلا أن الناتو لا يزال موجودا بل متوسعا. وفي لحظة تشكيله ضم الحلف 12 دولة، لكن عدد الأعضاء يصل الآن إلى 29 دولة، بينما يتجاوز الإنفاق العسكري الإجمالي للحلف 70% من الإنفاق العسكري العالمي".

 

وأضاف: "يجب علينا اليوم الانطلاق من أن توسع الناتو وتطوير بنيته التحتية قرب الحدود الروسية يمثلان أحد التهديدات المحتملة بالنسبة إلى أمن بلادنا".

 

ومن جهة أخرى، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصريحات الأخيرة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حلف الناتو.

 

ووصف ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، التصريحات الفرنسية الأخيرة حول موت الناتو بالـ"خطيرة جدا".

 

 

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الكلمات المفتاحية

روسيا بوتين الناتو اقتراب الناتو من روسيا

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