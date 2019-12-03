إحالة ضابطين بقنا للتفتيش لاشتباكهما بالأيدي



وأوضح مصدر أمني، أن مدير أمن قنا، ضباط وأفراد الأمن بالقسم مما تسبب في حالة هرج ومرج هذا وقد أصيب الضابطين بكدمات وجروح، ولذا تم الاحالة للتفتيش للتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



قرر مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا اللواء شريف عبد الحميد احالة نائب مأمور قسم قنا ونائب المأمور للخدمات، الي التفتيش وذلك عقب وقوع مشاجرة بالأيدي بينهم داخل قسم شرطة مركز قنا.