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عاجل.. طالبة تلقي نفسها من سطح منزلها بالشرقية.. والسبب علاقة عاطفية صادمة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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أصيبت طالبة بكسور مضاعفة بجميع أنحاء الجسد، إثر قيامها بإلقاء نفسها من أعلى سطح منزلها بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتبين أن الفتاة حاولت الانتحار بسبب تدوال صور لها عبر موقع "فيس بوك" مع شاب، وتعرضها لحالة نفسية سيئة، فيما تم نقل الطالبة إلى معهد ناصر، وإخطار نيابة مشتول السوق لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام بلاغا من " إ م إ " 42 سنة عامل مقيم مشتول السوق، بقيام نجلته" ر" 17 سنة طالبة،بألقاء نفسها من أعلي سطح المنزل،مما تسبب في إصابتها بكسر مضاعف في الحوض وكسر مضاعف في الفخذ، وتم نقلها إلي معهد ناصر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3008 إداري مشتول السوق لسنة 2019.

وتبين من التحريات أن الطالبة كانت علي علاقة عاطفية بطالب عمرها 17 سنة، من مشتول السوق، وقامت بإرسال صور له وقام بإرسالها لأصحابه الذين قاموا بتهديدها ونشرها علي الفيس بوك، مما تسبب في إصابتها بحالة نفسية سيئة بعد علم أسرتها ومواجهتها وحاولت الإنتحار.
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