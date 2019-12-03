ناشطة مراهقة تقاتل من أجل العمل المناخي في بنجلادش

اجتمع قادة العالم في مدريد لحضور مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، COP25، حيث سيتداولون حول الأزمة البيئية التي تواجه البشرية.



وبرزت قضية تغير المناخ، وهي محادثة عالمية رئيسية، في المقدمة من قبل الناشطين الشباب، معظمهم من الطلاب مثل جريتا ثونبرج، التي توجت دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ بتجمع الآلاف في مدينة نيويورك للقيام بضربة مناخية خلال الأمم المتحدة العامة التجمع في سبتمبر.



وفي هذا التجمع، الذي شارك فيه أكثر من 200000 شخص في مسيرة عبر مانهاتن، سلط أحد المراهقين الضوء على قصص عن مجتمع ما زال بعضًا من أكثر الفئات عرضة لتغير المناخ - ومع ذلك لا يزال هناك نقص في الإبلاغ: النساء والأطفال واللاجئون الروهينجا في بنجلاديش.



ووقفت ربيبا سابنام، البالغة من العمر 16 عامًا، أمام حشد من الآلاف، متذكرةً بالوقت الذي اضطر فيه عمها إلى حملها إلى المدرسة على ظهره أثناء الفيضانات في مسقط رأسها دكا، عاصمة بنجلاديش.



وقالت، أنا من بنجلاديش، وهي دولة تجسد مدى ترابط الطوارئ المناخية بالعدالة العرقية والفقر، في إشارة إلى الخطاب حول كيفية تأثر الأشخاص الملونين غالبًا بتغير المناخ.



وقال سابنام وسط هتافات الحشود في نيويورك، أزمة المناخ ليست مجرد قضية بيئية، إنها قضية ملحة لحقوق الإنسان.



وقالت، النساء البنجلاديشيات معرضات بشكل كبير للتهريب بعد النزوح، بسبب أزمة المناخ.



وأضافت، نريد من النساء البنغاليات وكذلك أهالي الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين البنجلاديشيين أن يعلموا أن الشباب في جميع أنحاء العالم يضربون عن حياتهم وأمنهم.



ولا تزال بنجلاديش واحدة من أكثر البلدان عرضة لأزمة المناخ بسبب تضاريسها المسطحة مما يجعلها أكثر عرضة للفيضانات الكبيرة. وفي عام 2016، احتلت المرتبة السادسة على مؤشر مخاطر المناخ.



وفي الوقت نفسه، يشعر الخبراء بالقلق من أن موجة كبيرة من المهاجرين المناخ تتشكل نتيجة لخطر متزايد من المناخ، وخاصة في المناطق الساحلية للدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة.



ووفقًا لتقرير صادر عن اليونيسف في أبريل، يتعرض 19 مليون طفل من بنجلاديش للخطر بسبب كوارث تغير المناخ مثل الفيضانات والأعاصير.



وسلطت سابنام الضوء في خطابها الذي ألقاه في سبتمبر في نيويورك على الحاجة إلى فهم كيف تتداخل آثار تغير المناخ مع بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم.



وبعد التدفق الأولي للاجئين الروهينجا، قال أحمد من براك إن الأشجار مقطوعة بشكل جماعي لاستيعاب المزيد من الناس، مما يؤدي إلى إزالة الغابات.





