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تامر حسني مرشح لجنيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:18 م
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، النجم العربي والعالمي الفنان تامر حسني في السادس من ديسمبر، وليكون هذا الاحتفال تتمة لسلسة من الفعاليات المشوقة التي دشنها المول لزواره على مدار العام.

 

ويشارك النجم تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية ومزاد خيري يعد الأهم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي.

 

إذ يتبرع النجم بأشهر مقتنياته مثل الجيتار الذي استخدمه في فيلم "عمر وسلمى" في اغنية تليفوني، وسترة الظابط من فيلمه الأخير "البدلة"، وأشهر ملابس باقي أفلامه و برنامج ڤويس وأشهر حفلاته والبدله الشهيرة الذي ارتداها اثناء تتويجه ببصمة هوليوود كأول عربي في التاريخ.

 

ونأتي للحدث العالمي الكبير و هو ترشيح النجم تامرحسني لموسوعة جينيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم ) يبعث طاقه إيجابيه لجمهوره من خلال اشهر اغانيه و قصة كفاحه و معاناته كشاب بدأ من تحت الصفر حتى أصبح أهم وأشهر فنان عربي يقتدوا به الشباب و يقلدوه و حتى منافسيه يمشون على خطاه و طريقة ملابسه و تقمص ستايله و لحيته و شعره، و الفنان الوحيد الذي يستقبله الشعوب بالآلاف وسط زفه موسيقيه و وروود من ارض المطار حتى مغادرته البلاد.

 

فقررت إدارة مارينا مول ان توجه دعوه رسمياً لحكام جينيس ريكورد و الجمهور العظيم للنجم تامر حسني يأتون  لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته بجانب حصوله على جائزه موثقه من البيج ابل اوورد انه اشمل فنان في العالم.

 

و سيتم ذلك من  خلال لائحة كبرى يأتون الجماهير اليها من مختلف بلدان العالم ليوقعوا بما اثر بهم الفنان المصري تامر حسني، حيث انه الفنان الوحيد عالمياً الذي غنا و مثل و كتب اغانيه و لحنها و ألّف قصص أفلامه وينتج و يخرج حيث جمع أكثر من ٧ مواهب و رقمياً حقق بهم أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية.

 

وفي إطار أجواء التشويق التي يحرص عليها مارينا مول أبوظبي، وبناءً على فوز تامر حسني في تصويت الجماهير العربية وسكان الإمارات بأنه الأكثر، يقوم الجمهور ابتداءً من ١ إلى ٥ ديسمبر بمشوار تحطيم الرقم القياسي العالمي للنجم تامر حسني.

 

و الجدير بالذكر أن آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأمريكي روبرت داوني بطل سلسلة أفلام آيرون مان واڤينچيرز وبعده كان من نصيب إحدى اكبر جامعات العالم.

 

ومن جهة أخرى يتوجه الفنان  تامر حسني بتحية إلى شعب  الإمارات وجمهوره بجميع أنحاء العالم بتقديم أغنية قام بتأليفها و تلحينها  بمناسبة عام التسامح، ليختتم بها مع  مول العاصمة العريق معرضه الخيري ، للعلم موعد حفل تكريم النجم تامر حسني بتاريخ الجمعة ٦ ديسمبر بمارينا مول أبو ظبي.

 

وأعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة باستضافة الإمارات ومشاركته للمارينا مول أبوظبي لتحقيق هذا الهدف الخيري، الذي سيساهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجه للطفوله العربية و ثانياً لأنه سيحقق انجازاً عربياً عالمياً بإسم مصر و وطنه العربي و أكد أن فرحته تكتمل لأنه يسجل رقم قياسي يعبر عن قيمته الفنيه التأثيرية وليست العدديه والكَميه و بالأخص انه يدخل التاريخ و يحفر اسمه في كتاب جينيس ريكورد في هذا العمر المبكر وللتذكرة منذ ثلاث اعوام كان اول فنان عربي يُدخل بلده الموسوعة من خلال اكبر حملة تبرع بالدم في العالم و قد اسسها مع جمهوره العريض لخدمة المصريين الغير قادرين، و تم تسجيل الرقم باسم مصر و الآن يسجل هو رقم بإسمه و بإسم كل مصري و عربي حقاً انه شرف و فخر للعرب.

 

 

تامر حسني مرشح لجنيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم
تامر حسني مرشح لجنيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم
تامر حسني مرشح لجنيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم
تامر حسني مرشح لجنيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم
تامر حسني مرشح لجنيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم
تامر حسني مرشح لجنيس ريكورد عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم
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