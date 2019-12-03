وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)



وبحضور الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، الدكتورة عهود الشيخ مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد.



تأتى زيارة فريق المراجعين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتجديد اعتماد كلية التمريض والتأكد من تحقيق معايير الجودة التعليمية داخل المعامل وأماكن المحاضرات والسكاشن وتناسب القاعات مع أعداد طلاب كل قسم وأعضاء هيئة التدريس والبرنامج التعليمية بالكلية.



وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى ضرورة وجود جودة حقيقية في الجامعات والمنشآت التعليمية وأن كلية التمريض من الكليات المميزة داخل الجامعة وبها برامج تعليمية مختلفة ومنها البرنامج المكثف لخريجي الكليات من علمي علوم والذي يعمل على تأهيل الخريج لممارسة العمل الطبي بالمستشفيات والمراكز وخلق فرص عمل مناسبة وهذا هو الهدف الذي تعمل الجامعة على تحقيقه والاهتمام بكل جوانب الجودة للوصول لخريج قوى ينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

شهدت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، زيارة أعضاء لجنة زيارة المراجعة الخارجية لتجديد اعتماد كلية التمريض من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكان فى استقبالهم الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعةترأس اللجنة الدكتورة هالة القللى رئيس الفريق وأستاذ الطب الشرعي جامعة الأزهر، وعضوية الدكتورة صباح الشرقاوي أستاذ تمريض الأطفال بجامعة عين شمس، الدكتورة ذكية توما استاذ تمريض صحة المجتمع جامعة الاسكندرية، الدكتورة سناء عبد العظيم أستاذ ادارة التمريض بجامعة بورسعيد، الدكتورة نجلاء عبد الموجود استاذ بجامعة المنوفية.