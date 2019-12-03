Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهدت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، زيارة أعضاء لجنة زيارة المراجعة الخارجية لتجديد اعتماد كلية التمريض من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكان فى استقبالهم الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة

ترأس اللجنة الدكتورة هالة القللى رئيس الفريق وأستاذ الطب الشرعي جامعة الأزهر، وعضوية الدكتورة صباح الشرقاوي أستاذ تمريض الأطفال بجامعة عين شمس، الدكتورة ذكية توما استاذ تمريض صحة المجتمع جامعة الاسكندرية، الدكتورة سناء عبد العظيم أستاذ ادارة التمريض بجامعة بورسعيد، الدكتورة نجلاء عبد الموجود استاذ بجامعة المنوفية.
 
وبحضور الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، الدكتورة عهود الشيخ مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد.
 
تأتى زيارة فريق المراجعين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتجديد اعتماد كلية التمريض والتأكد من تحقيق معايير الجودة التعليمية داخل المعامل وأماكن المحاضرات والسكاشن وتناسب القاعات مع أعداد طلاب كل قسم وأعضاء هيئة التدريس والبرنامج التعليمية بالكلية. 

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى ضرورة وجود جودة حقيقية في الجامعات والمنشآت التعليمية وأن كلية التمريض من الكليات المميزة داخل الجامعة وبها برامج تعليمية مختلفة ومنها البرنامج المكثف لخريجي الكليات من علمي علوم والذي يعمل على تأهيل الخريج لممارسة العمل الطبي بالمستشفيات والمراكز وخلق فرص عمل مناسبة وهذا هو الهدف الذي تعمل الجامعة على تحقيقه والاهتمام بكل جوانب الجودة للوصول لخريج قوى ينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة لتجديد اعتماد كلية التمريض (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 23 ساعة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status