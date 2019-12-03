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تصريحات مثيرة للجدل لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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مورينيو
مورينيو
علي نبوي
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قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام إن فريقه جاهزًا لخوض مباراة الغد أمام مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأضاف المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أشعر بحالة جيدة، أحب لعب المباريات الكبيرة، أحب اللعب ضد الفرق الأفضل وهذا هو الشئ الأهم".

وتابع :"لعودة لأولد ترافورد هي عودة لمكان كنت فيه سعيداً، لدي علاقة رائعه مع مشجعي مانشستر يونايتد بإمكاني قول ذلك. عُدت إلى هناك كمحلل لبعض المباريات والذي كان من منظور مختلف، شعرت بالتواضع بسبب استقابلهم الرائع".


وزاد :"سأعود غداً إلى أولدترافورد كمدرب لفريق يحاول هزيمة اليونايتد وهذا ربما يُعطي أنطباع مختلف، أتوقع أن أحظى بالاحترام، ولكني أعلم أن مايريدونه عكس ما أريد بالضبط".

وواصل :" أريد فوز توتنهام وأثناء المباراة أتوقع بالتأكيد نسيانهم لي وتشجيع فريقهم للحصول على النتيجة التي يريدونها".

وأشار :"مانشستر يونايتد أصبح في كتاب التاريخ لدي، في يونايتد فُزت وتعلمت. الوقت الذي مضى بعدما غادرت كان وقتاً جيداً بالنسبة لي، ليس من شأني تحليل اليونايتد حالياً، أحللهم كخصم - كيف يلعبون وكيف أهزمهم وكيف يهزموننا، هذا هو الشئ الأهم بالنسبة لي".
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