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محافظ قنا: حملات "طرق الأبواب" هي آلية مهمة لتنظيم الأسرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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اللواء أشرف الداودي - محافظ قنا
اللواء أشرف الداودي - محافظ قنا
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بانه تم تسخير كافة الامكانات المتاحة بالمحافظة بشأن التطبيق الأمثل لبرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية والذي يخدم حوالي 85 الف و885 أسرة بالمحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشان الاهتمام بالقضية السكانية للحد من الزيادة السكانية العشوائية.

وأشار المحافظ أن مشكلة الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدولة وتعوق مسيرة التنمية حيث أن عدم التوازن بين الزيادة في عدد السكان والخدمات المقدمة من الدولة تؤدي الى ظهور العديد من المشاكل والتحديات التي تؤثر سلبًا على معدلات التنمية وانخفاض مستوي المعيشة.

واوضح ان المشروع ينفذ من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي " حملات توعية مباشرة – حملة إعلانية متكاملة – تطوير عيادات تنظيم الاسرة " بمدن المحافظة التسعة عن طريق 10 جمعيات اهلية حيث تم تنظيم حملات توعية مباشرة عن طريق "طرق الابواب" للمستفيدين من برنامج تكافل وكذلك تنظيم ندوات للتوعية من خلال "الجمعيات الأهلية – المتطوعون – مراكز الشباب – الأندية الاجتماعية والثقافية " بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

واضاف الداودي أن حملات "طرق الأبواب" هى آلية مهمة لحث الأسر على تنظيم الأسرة ويتم تنفيذها من خلال البرنامج على مستوى محافظات المشروع وهي 10 محافظات على مستوى الجمهورية "أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة" والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرا، بالإضافة إلى أن هذه المحافظات تضم أكبر عدد من مستفيدي برنامج "تكافل".
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