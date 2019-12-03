محافظ البحر الأحمر يطمئن على مصابي حادث "انفجار مركب الصيد"

وكان لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرون، في انفجار مركب صيد بمنطقة الجمشة أمام مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب اصطدام المركب بخط أنابيب بترول مما أدى إلى انفجار المركب وإصابة عدد من طاقمها.



وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام ومستشفى رأس غارب، وجارِ إسعاف المصابين والتحقيق في الواقعة.



وقال مصدر طبي إن المصابين حالتهم حرجة نتيجة اشتعال النيران على ظهر المركب عقب الانفجار، وجارِ إسعافهم.

قطع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، زيارته الأولى لمدينة رأس غارب، لمتابعة حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي شمال مدينة الغردقة، وانتقل لمستشفى الغردقة لمتابعة حالة المصابين الخمسة الذين تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.