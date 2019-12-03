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سولشاير: الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد لا تقلقني والجماهير سترحب بمورينيو غدًا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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سولسكاير
سولسكاير
علي نبوي
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أكد أولي أونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنه مسألة إقالته من تدريب الشياطين الحمر لا تقلقه، وأنه يتطلع لقيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام توتنهام في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" : "مسألة الإقالة شئ لا يُقلقني كثيراً، فقط أحاول التركيز على مهمتي وهي أداء أفضل ما أستطيع والتطلع للمباراة القادمة ولكن أيضاً النظر على المدى البعيد والتخطيط مع الإدارة".

وتابع :"أنا بخير، لا وجود للمشاكل على الاطلاق، أحياناً تضحك عندما تقرأ بعض الاخبار عما قلته. على الأقل أعلم بعض المصادر تختلق أخباراً كاذبة بالكامل".

وواصل :"عملية إعادة البناء مستمرة في الفريق قُمنا ببعض القرارات الضرورية والآن بالتأكيد لسنا سعداء حول وضعنا الحالي ولكن سنستمر في العمل".

وعن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة قال :"هناك مباريات انتهت بالتعادل كان يجب علينا الفوز بها، كرة القدم تعترف بالنتائج. نعمل جاهدين على تحسين أدائنا ولكننا لا نحصل على النتائج التي نستحقها".

وحول عودة مورينيو لأولد ترافورد كمدرب لتوتنهام قال :"سيكون استقباله جيد جداً، هذا ماعاهدناه من هذا النادي وأنصاره. يتذكرون السنتين ونصف لمورينيو هنا فائزاً بالألقاب، متأكد بنسبة ١٠٠٪ أن الجميع في النادي من جماهير وعاملين بالنادي سيرحبون به".

أما عن مدى جاهزية بول بوجبا لمواجهة توتنهام أكد :"ليس جاهزاً، مازال يعمل جاهداً على العودة في التدريب على العشب. لنرى كم من الوقت سيغيب".

وأتم حديثه :"لاعبو مانشستر يونايتد متحفزون من أجل أجل اليونايتد، من أجل نفسهم، من أجلنا كمجموعة ترغب في التقدم. هذا هو الحال عندما ترتدي قميص الفريق لا يهم من تواجه يجب أن تعطي كل مالديك
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مانشستر يونايتد وأستون فيلا مانشستر يونايتد سولسكاير توتنهام الجولة الخامسة عشر

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