رئيس مكتب "الرقابة الإدارية" بالفيوم للطلاب: "درايتكم بحقوقكم يضمن لكم مستقبلا أفضل"



وتناول اللواء محمد فاروق تشكيل الهيئة التي تضم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجهاز لمنع الفساد وجهاز لمكافحة الفساد مشيرا الى سلطات أعضاء الهيئة لتحقيق منع ومكافحة الفساد.



كما قام خلال الندوة بإلقاء الضوء على أبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها الهيئة فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالوظيفة العامة وجرائم الاعتداء على المال العام والتزوير في المقررات الرسمية وجرائم زراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.



كما تم تناول المحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية لتلبية مطالب قطاعات الدولة وإجراء التحريات وبحث الشكاوى والأعمال المدرجة بالخطة السنوية والأعمال التلقائية بالاضافة الى الادارات الجديدة بالهيئة ومجالات التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية واستضافة مؤتمرات ومنتديات مكافحة الفساد.



كما استعرض اللواء محمد فاروق أبرز نتائج أعمال الهيئة خلال الفترة من 1/8/2018 وحتى 31/10/2019 وأيضا دور الهيئة في التوعية بمخاطر الفساد ومظاهره وتأثيره السلبي على مقومات ومقدرات وأفراد المجتمع وبالإضافة لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورسالة ورؤية منع ومكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية فيما يتعلق بالأهداف ومحاور التنفيذ بالإضافة إلى المشروع القومي للتحول الرقمي.





وخلال الندوة وجه اللواء محمد فاروق الأهواني، الحضور بضرورة معرفة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطنهم، مؤكدا أنه هيئة الرقابة الإدارية تهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية وخدمة المجتمع وافراده واتخاذ الآليات التي تحافظ على مقدرات ومقومات الوطن.واستعرض عددا من المحاور شملت التعريف بهيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتختص بمنع ومكافحة الفساد بكل صوره واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن سير الوظيفة العامة للحفاظ على المال العام والأموال المملوكة للدولة كما أن الهيئة تمارس كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية والجنائية.