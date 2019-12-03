مقايضة .. مهر ثمين مقابل قصور الزوج جنسيا

اخجل من رسالتي دي لكن انا قدام اغراء رهيب مش عارفة ازاي اقاومه .. اتعرفت علي شاب من فترة مافيهوش غلطة .. تعليم وعيلة وشياكة ورقي وغني فاحش وكله .. وبعد التعرف عليه بفترة وبعد ما شبه ضمن اني اتعلقت بيه صارحني بموضوع خطير جدا وهوة ان عضوه الذكري خلقة ربنا يميل الي القصر لدرجة يمكن تسبب علي وجود متعة جنسية معاه كبيرة .. طبعا انا استغربت جدا ان الشاب ده اعترفلي علي نفسه بحاجة صعب جدا علي اي راجل يقولها بنفسه ويمكن ده يكون سبب طلاقه في الجوازة الاولي له .. الكارثة دلوقتي انه مقدملي مهر فيلا وعربيه باسمي قبل عقد القران مباشرة وعمل فرح في اي فندق انا احبه وشهر عسل برة البلد برضه في اي مكان احبه ده غير الشبكة الفظيعة اللي جابلي صورة ليها وبيفرجني ذوقه لو عجبني نروح علي طول نشتريها واهلي طبعا مرحبين بيه جدا يمكن مش مصدقين نفسهم ان ده هيبقي بختي .. وانا دلوقتي بين نارين .. حياة كلها رفاهية ومتع مادية لا حصر لها وبين حياة جنسية لا غني لاي انسان عنها وعن ضرورة وجودها في حياته .. اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي .. ارجو الرد سريعا لضيق الوقت عندي

م.ص





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

صحيح انها مقايضة من نوع غريب اول مرة استقبل هذا النوع من المشكلات لكن هناك بعض الاسءلة يجب ان تصارحي بها نفسك.. هل يوجد بديل للمال ؟ اجابتي انا نيفين نعم .. هل من الجاءز ان يذهب كل هذا المال ؟ نعم .. هل ستدوم الصحة ؟ بالطبع لا لكن هناك فارق بين ان اعيش في بداية حياتي مع رجل يرضيني جنسيا ثم نكبر سويا حيث تقل تدريجيا الصحة لدي الطرفين وهناك فارق بين ان اكون محرومة من اول لحظة الي اخر يوم في عمر احدنا .. انتي في مقتبل العمر ومن الطبيعي ان يسعي الانسان لتحصيل المال والنجاح في شبابه ليرتاح وهو مسن .. وهنا سنكون حصلنا علي متعة الحياة التي حللها الله وفي الوقت نفسه فرح الطرفين بمجهود سنوات في العمل لتحقيق المستوي الذي يليق .. لكن في قبولك للحالة التي قمتي بعرضها سيذهب انبهارك بالمال ويظل كابوس حرمانك ملازمك هذا بخلاف انه بالقطع سيكون زوج شكاك جدا ولديه مشاكل معنوية كثيره ولا الومه عليها اطلاقا لان حظه في الدنيا كما وصفه لك .. ارجوكي عودي مرة اخري لتقييم الموضوع كله بشكل عملي ومنطقي كي لا تخسرين كل شيء في اقرب وقت بعد الزواج .. اغراء المال ينساه الانسان بعد فترة قصيرة بينما غراءزه واحتيجاته الملحة لايستطيع مقاومة وجودها طوال عمره .. ارجو ان اكون قمت بافادتك وليتك ان تعيدي التفكير بعيدا عن اغراء المال