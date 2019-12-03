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وزير الطيران المدني يستقبل حفيد رائد الطيران المصري

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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اللقاء
اللقاء
احمد رفعت صديق
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استقبل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة، المهندس طارق أسامة محمد صدقي، حفيد الطيار محمد صدقي، رائد الطيران المدني المصري، وذلك على هامش استعداد وزارة الطيران المدني للاحتفال بعيد الطيران المدني التسعين الذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران بحفيد الطيار محمد صدقي، صاحب التاريخ المضيء والمشرف للطيران المصري.

وأكد وزير الطيران أنه يجب إحياء التراث التاريخي للطيران المصري، من خلال تكريم الرموز اللامعة والرواد الأوائل التي أضافت للطيران المصرى العديد من الإنجازات، وأن احتفالات الوزارة هذا العام بالعيد التسعين للطيران سوف تشهد تكريمًا لإسم الطيار محمد صدقي.

ونوه بأن حلم الطيران المصرى بدأ بمحاولات عدة أهمها المغامرة التي قام بها الطيار محمد صدقى من ألمانيا عندما قرر دراسة الطيران المدنى هناك على نفقته الخاصة وحصل على جميع الشهادات واشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ونجح في القيام برحلة جوية مثيرة من برلين إلى القاهرة، وأنه يجب أن نستلهم ونستمد من هذه التجربة الإستثنائية والفريدة روح العزيمة والإصرار وأنه بالإرادة والعمل نستطيع أن نقهر التحديات وأنه ليس هناك مستحيل أمام تحقيق أحلامنا الطموحة الهادفة في الارتقاء بصناعة النقل الجوى المصرى والوصول بها إلى العالمية.

وأعرب المهندس طارق محمد صدقي، عن سعادته بهذا اللقاء الكريم وحفاوة الاستقبال من جانب وزير الطيران المدني، مؤكدًا على أن الوزارة لاتنسى روادها الأوائل في مجال الطيران المدنى وتخليد ذكراهم دائما تقديرا لجهودهم التاريخية التي بذلوها في خدمة الطيران المدني المصري.

وفي ختام اللقاء قام وزير الطيران، بإهداء المهندس طارق صدقي، درع الوزارة تقديرًا لجهوده التاريخية في مجال الطيران المصري.

جدير بالذكر أن السيد طارق محمد صدقي، وصل أمس، القاهرة برفقة زوجته قادمًا من ألمانيا على طائرة مصر للطيران وقام فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولى باستقبالهما بالورود والترحيب وتنظيم جولة سياحية لهما لزيارة معالم القاهرة التاريخية.
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