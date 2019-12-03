ياسمين رئيس تعلن انتهائها من "لص بغداد" (صورة)

نشرت ياسمين رئيس على صفحتها الرسمية على انستجرام صورة لها مع أبطال الفيلم من آخر يوم تصوير أحدث أفلامها لص بغداد وعلقت على الصورة " خلص تصوير لص بغداد والفيلم يناير 2020 انشاء الله هيوحشني اللوكشن".

يذكر أن فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية، ومن المقرر أن يتم طرح فيلم لص بغداد في دور العرض في شهر يناير وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.

ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.