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شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
لمياء علي
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تقام الآن جنازة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، في مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأقارب.

وقد حرص المطرب عبد الباسط حمودة على حضور صلاة الجنازة على الراحل والتي لم تنتهي حتى الآن.

تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم

وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا منذ دقائق عن عمر ناهز ال 62 عام بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.




شعبان عبد الرحيم يظهر على كرسي متحرك قبل وفاته

وشارك الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأيام قليلة في حفلات موسم الرياض، وظهر وهو جالس على كرسي متحرك بسبب تعرض قدمه إلى الكسر.

نبذة عن شعبان عبد الرحيم

اشعبان عبدالرحيم هو مطرب شعبي واشترك في أفلام سينمائية، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الحقيقي قاسم، لكنه قام بتغييره إلى شعبان.

ولمع نجمه في مجال الأغاني الشعبية وكان ظهوره على الساحة مثير للجدل واتهمه البعض بأنه لايمتلك موهبة إلا أنه حقق نجاحات ساحقة وشهرة واسعة.
شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)
شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)
شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)
شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)
شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)
شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)
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