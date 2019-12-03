الإفتاء: ليس على المرأة إعادة الصلاة التي تفوتها في فترة الحيض





ومن ناحيته، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر لدار الإفتاء، أنه ليس على المرأة إعادة الصلاة التي تفوتها في فترة الحيض، ولكن عليها إعادة الصيام".



وفي سياق آخر، أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أنه يمكن للابن أن يقوم بعمل صدقة جارية على روح والده بماله الخاص، وإن كان يفضل أن تكون الصدقة الجارية بمال المتوفي، ولكن إذا تعذر فلا مانع ويكون الثواب للابن والأب.



هذا وتقدم دار الإفتاء بثا مباشر تجيب فيه على أسئلة المتابعين، وتوضيح استفساراتهم.

ورد سؤال إلى الصفة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "هل على المرأة إعادة الصلاة التي فوتها أثناء فترة الحيض".