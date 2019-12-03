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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"داعش الصعيد" لـ19 ديسمبر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:02 م
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المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي
مـروة هيـكل
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‎قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة بمجمع محاكم طرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، لـ 19 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.‎
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