منير مكرم وعبدالباسط حمودة أول الحاضرين صلاة جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)

حصر عدد كبير من نجوم الفن والأهالي والأقارب على حضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، حرصًا منهم على توديعه إلى مثواه الأخير، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان عبد الباسط حمودة، والفنان منير مكرم، واقيمت صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة.



يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة.



لمحات من حياة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم



ولد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في يوم١٥ مارس ١٩٥٧، بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، واختار اسم "شعبان"نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.



حفل شعبان عبد الرحيم في موسم الرياض





أحيا الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بثلاثة أيام حفلاً غنائيًا ضمن حفلات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، وظهر في ذلك الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وكأنه أراد توديع جمهوره قبل رحيله،وبرر شعبان سبب غنائه على الكرسي المتحرك بإصابته بكسر في ساقه، وأنه طالب المسؤلين بالاعتذار عن الحفل، لكنهم أرادوا عدم تأجيله، وعندما وصل إلى مكان الحفل فوجئ بإحضارهم كرسي مخصص لي على لكي يستطيع الغناء.

