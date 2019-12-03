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زاهي حواس يكشف أسرار الأهرامات لوفد بريطاني ويصرح: فبراير يحمل مفاجأة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:01 م
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زاهي حواس
زاهي حواس
حسام زيدان
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قابل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وفد بريطاني رفيع المستوى أمام تمثال أبو الهول؛ من بينهم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول.

وأكد "حواس" للوفد أن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني.

وشدد حواس على أن ادعاءات وحود مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بصلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الاثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وأنها تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم، وتحدث عن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، وتحدث عن أوبرا توت عنخ آمون التي سوف تعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المؤية لاكتشاف مقبره توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢.

وأضاف حواس أن أهم كشف في القرن ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن اسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.

وأشار إلى أن في فبراير ٢٠٢٠ سيعرف العالم أجمع كيف مات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون من خلال المشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير.
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