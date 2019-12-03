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أول فيديو للحريق الضخم بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:00 م
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حريق بالمنطقة الصناعية
حريق بالمنطقة الصناعية
وكالات
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شهدت المنطقة الصناعية بالعاصمة السودانية الخرطوم، حريق هائل بأحد مصانع السيراميك، بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.

 

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنيران وهي تلتهم المصنع وسط تصاعد كثيف للدخان.

 

 وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع وإصابات بين العمال.

 

وقد أفادت وسائل إعلام سودانية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء حريق ضخم في المنطقة الصناعية في الخرطوم.

                 

وأعلنت لجنة أطباء السودان، أن الحريق أسفر عن وفاة 7  أشخاص وإصابة 84 أخرين، في حريق مصنع في مدينة بحري.

 

وأكدت اللجنة أن الإصابات في الحريق التي توافدت إلى المستشفى متفاوتة الخطورة، وأنه ما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.

                 

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الكلمات المفتاحية

حريق ضخم المنطقة الصناعية السودان الخرطوم

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