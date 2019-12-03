Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإفتاء": الشباب من أكبر نعم الله على الإنسان

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:54 م
Advertisements
الإفتاء
الإفتاء
رقية جمال
Advertisements
أصدرت وحدة الموشن جرافيك بدار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو بعنوان "الشباب نعمة حافظ عليها".

وأوضح الفيديو، أن الشباب من أكبر نعم الله على الإنسان، والرسول –صلى الله عليه وسلم قال: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إِمامٌ عادِلٌ، وشابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّه تَعالى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللَّه: اجتَمَعا عَلَيهِ، وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ اللَّه، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".

وأكدت دار الإفتاء المصرية خلال الفيديو، أن الشباب مسئول عن شبابه فيما أبلاه، محذرة الشباب من تسخير نعمه شبابه في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير، مشيرة إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، ويحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس، فاتبعه تهتدي، فالله سبحانه وتعالى يقول: " قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
Advertisements

أخبار تهمك

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ ساعة الا ربع

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ أقل من ساعتين

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي: لست هدافا ولن أحكم على الأفضل في التاريخ

منذ ساعة و 11 دقيقة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status