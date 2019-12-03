"الإفتاء": الشباب من أكبر نعم الله على الإنسان

أصدرت وحدة الموشن جرافيك بدار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو بعنوان "الشباب نعمة حافظ عليها".



وأوضح الفيديو، أن الشباب من أكبر نعم الله على الإنسان، والرسول –صلى الله عليه وسلم قال: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إِمامٌ عادِلٌ، وشابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّه تَعالى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللَّه: اجتَمَعا عَلَيهِ، وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ اللَّه، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".



وأكدت دار الإفتاء المصرية خلال الفيديو، أن الشباب مسئول عن شبابه فيما أبلاه، محذرة الشباب من تسخير نعمه شبابه في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير، مشيرة إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، ويحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس، فاتبعه تهتدي، فالله سبحانه وتعالى يقول: " قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

