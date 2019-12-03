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إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن اللواء أشرف حافظ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، ضبط واقعتي احتواء كتابين جامعيين بجامعة بني سويف، على عبارات جنسية، وتم فحص الواقعتين، عقب ورود شكوى من طلاب الجامعة.

وجاء ذلك خلال فعاليات ندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد" والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف بالتعاون مع جامعة بني سويف، بقاعة إيهاب إسماعيل بحرم الجامعة، بحضور رئيس فرع الهيئة ببني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واستعرض رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع التعريف بالهيئة وتاريخ نشاءتها واختصاصاتها وصلاحياتها ومسئولياتها، مستعرضا صور الفساد التي تم ضبطها من إهدار مال عام وغسل أموال واستغلال نفوذ والانجازات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة وعلى رأسها الاتجاه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة المعاملات الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات.

من جانبه أكد رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة فتحت تحقيقًا موسعًا بشأن واقعتي ضط ايحاءات جنسية بكتابين جامعيين بكليتي الآداب والإعلام، وأسفر التحقيق عن قرار الجامعة بإيقاف عضوي هيئة تدريس بالكليتين، وإحالة إحدهما لمجلس تأديب.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن الجامعة، حريصة على تقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته، موضحًا أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته، علاوة علي إبراز جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطرة.
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)
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