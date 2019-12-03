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جامعة أسوان تسضيف المؤتمر العلمي نيورو سيكولوجي فبراير المقبل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:49 م
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جامعة أسوان
جامعة أسوان
فتح الله رضوان
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تستضيف جامعة أسوان، في فبراير المقل، المؤتمر الدولي الذي يقام تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ اسوان والاستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، في إطار اهتمام جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة بالبحث العلمي والعمل على استضافة المؤتمرات العلمية بأسوان لتشجيع السياحة التعليمية.

وأشار غلاب إلى أن المؤتمر ستنعقد تحت عنوان نيورو سيكولوجي، بالاشتراك بين الجمعية العربية للعلاج النفسي بالفن والملتقي العربي الاول لواقع ذوي القدرات الخاصة وبرامج علاجية مع قسم علم النفس كلية الآداب وقسم الطب النفسى. كلية الطب بجامعة أسوان.


وأضاف الدكتور مدحت الطاف رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ومقررالمؤتمر أنه سيعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2020. بأسوان على أن تنطلق فاعليات المؤتمر برئاسة كلا من أ.د محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب رئيسا شرفيا للمؤتمر الدكتور أحمد القوصي أستاذ علم النفس الإكلينيكي واستشاري العلاج النفسي جامعة الملك عبد العزيز رئيسا للمؤتمر الدكتور عيد إسماعيل البراجيمي الخبير الفني للاحتياجات الخاصة والعلاج الأسري والتأهيل النفسي رئيسا للمؤتمر.

واللجنة العلمية تضم الدكتور عادل عبد الرحمن استاذ ورئيس قسم كلية التربية جامعة حلوان، الدكتور علا يوسف استاذ ورئيس قسم كلية التربية جامعة حلوان، منسق عام المؤتمر وسيشهد المؤتمر عدة محاور في علم النفس العصبي علم الأعصاب "فسيولوجيا الجهاز العصبي المركزي ووظائف خلايا المخ وتأثيراتها في الجانب الحركي والكلام والإدارك والفهم".

وأوضح الدكتور عيد البراجيمي أن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها علم الاعصاب والمخ واجزاءة وفسيولوجيا الجهاز العصبي فنيات العلاج النفسي وبرامج علاجية للامراض النفسية برامج علاجية تدريبية للاحتياجات الخاصة في مجاات التخاطب وتنمية القدرات وتعديل السلوك والتهيل النفسي لكل فئات ودرجات الإعاقة.
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