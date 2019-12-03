الإفتاء: رسم البورتريه جائز في هذه الحالة

ورد سؤال إلى الصفة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "ما حكم خلع النقاب بعد ارتدائه 5 سنوات"، ومن ناحيته، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر لدار الإفتاء، أنه يجوز خلع النقاب لأنه ليس فرضًا.



وفي سياق آخر، أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أن حكم رسم البورتريه يتوقع على نوع الرسمة، بحيث إذا كان البورتريه لشخص، أو منظر طبيعي، أو شيىء مباح، فإذن رسم البورتريه جائز، ولا مانع فيه.



وأضاف أنه إذا كان البورتريه يعنر عن شيىء به عري، أو خلاعة، أو يحض على الفجور، فأن رسم البورترية يكون غير جائز شرعًا.

