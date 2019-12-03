الزوجة الثانية والكوابيس الجنسية

استاذة نيفين انا في ازمة مع نفسي وجوزي وهموت من الغيظ ومش عارفة اعمل ايه .

المشكلة باختصار اني الزوجة التانية للاسف ورضيت بالوضع دة لاني حبيت جوزي ده جدا جدا ومش متصورة الحياة من غيره..احنا متجوزين دلوقتي بقالنا خمس شهور وهوة كان مفهمني علي كل ظروفه وانه هيقسم الايام بينا زي الحاج متولي كدة وانا علشان حبيته جدا وافقت واقنعت اهلي كمان بالوضع ده بالعافية .. المهم الجوازة تمت وانا دلوقتي في نار جاية من فكرة واحدة عقلي مش قادر يحيد عنها وهية ان جوزي بينام مع واحدة تانية حتي لو حلال لكن الفكرة نفسها جابتلي فوبيا وبقت معاملتي معاه في وجوده معايا اقصد الايام بتاعتي بقت زي الزفت وهوة لاحظ دة لكن مقدرتش اصارحه بالحقيقة لانه ابسط حاجة هيقولي انتي كنتي عارفة من الاول ورضيتي بالوضع كله .. اوك انا موافقة لكن كل ما حبي ليه يزيد غيرتي من الزوجة الاولي بيكبر .. والمصيبة اني افضل اتصوره معاها في السرير واقول لنفسي يا تري هوة برضه بيقولها نفس الكلام اللي بيقولهولي ياتري بيعمل معاها نفس الحاجات اللي بيعملها معايا وافضل طول الليل في الصراع دة لما بقي عندي صداع علي طول وحالتي المعنوية تحت الصفر .. هموووووت من الغيظ والغيرة وحاسة اني في جحيم مش طبيعي ولو استمريت في الاحساس ده اكيد في يوم هخسر الراجل الوحيد اللي حبيته .. يا لهوي مش قادرة اتصور الفكرة بس ….. اعمل ايه من فضل حضرتك وكل القراء ياريت يقولولي اتصرف ازاي وشكرا جزيلا

م.ك





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

يا فندم انا مش حابة اقول لك الكلام التقليدي اللي هوة انك عارفة من الاول الي اخر هذه الجمل لكن فيه طريقة ممكن تستخدميها مع نفسك لحل المشكلة اذا ناوية فعلا تستمري في الزيجة دي .. حاولي بالتدريب تفصلي خالص عن التفكير الايام اللي زوجك بيروح فيها للزوجة الاولي .. واشغلي نفسك بزيارة الاهل والاصدقاء او القيام بنشاطات كثيرة بالمنزل وضروري لعب اي رياضة حتي لو كانت في المنزل وكل ما تخطر علي بالك الفكرة استبدليها باخري في اتجاه اخر تماما وامنعي نفسك في تصور شكل العلاقة بينهم حتي لو بالاكراه وقولي لنفسك هذا حقها كما هو حقي والله قد سبب الاسباب لاكون زوجته التي يمكن ان تكون نموذج روعة للزوجة المثيرة الجميلة الهادءة .. لم اقل ان هذه الطريقة سهلة لكنها ليست مستحيلة وتنجح بالتكرار ثم التعود .. ولي عندك سؤال .. لما تقومي بالمقارنة من الاساس زوجك هذا ان كان لم يري اي فارق بينكما ما كان تزوج بك ام ماذا ؟ لا تتقوقعي داخل بالونة واحدة للتفكير الذي بالقطع ستكون نتيجته الخراب والخسارة .. كوني نفسك واشغلي افكارك بما يحبه زوجك اثناء تواجده عندك وليس العكس .. ونافسي نفسك ولكن لا تنافسي امرآة اخري والا النتيجة ستكون الخسارة فالمقارنة تتسبب احيانا في حدوث التشابه بينك وبينها وهذا بالقطع لن ترضين عن وجوده .. اذن .. من هذه اللحظة كوني نفسك وتناسي حتي ان تنسي علاقته باخري .. انتي الجديدة كما يستخدم هذا اللفظ بعض الناس فحافظي علي شغفه به طوال الوقت بدل ان تشعريه بالشبه بينك وبينها بسبب تصرفاتك وارجو ان تقومي بنصيحتي وتعودي بمراسلتي للرد علي بان احوالك قد تحسنت الي الكثير .. لك مني كل الدعوات بصلاح الحال والبال .. تحياتي