"زوجي كان بيعيط على الصورة".. حكاية قتل "منصور" ودفنه بمدينة نصر

"زوجي كان فاتح موبايله وبيعيط على صورة منصور، ولما سألته قال إنهم لما كانوا في حفرة العمارة حششوا وسكروا وكان معاهم بندقية خرطوش وبيهزروا، فخرجت طلقة جت في منصور مات، وراحوا لفوه ودفنوه في صحراء وراء مسجد المشير جنب المقابر"، بهذه الكلمات كشفت ربة منزل عن جريمة قتل عمرها عامين، وتوجهت إلى أهل المجني عليه بمركز أطفيح، لتبلغ كواليس الجريمة لشقيقه، ليذهب معها إلى ديوان مركز شرطة أطفيح، وتبلغ عما حدث.



وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد تامر ثروت مأمور مركز شرطة أطفيح، بورود بلاغا من كل من "محمود" 35 سنة، سائق ومقيم عرب بني صالح أطفيح، "وفاء"، 26 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وقرر الأول أن الثانية حضرت إليه وأخبرته أن لديها معلومات عن اختفاء شقيقه "منصور" المتغيب من عام 2017.



وبسؤال الثانية قررت أن المتغيب قتل وأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من زوجها "بدر"، 37 سنة، سائق ومقيم عرب بني صالح أطفيح، "محمد"، 37 سنة، نجار أطفيح، "ابو ضيف"، 35 سنة، سائق أطفيح، "عادل"، 38 سنة، سائق، مقيم بني سويف منذ شهر ١٢٢٠١٦ أثناء عملهم بحفرة عمارة بمدينة نصر.



تمكن مأمورية بإشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، من ضبطهم وضبط السلاح المستخدم واعترفوا بارتكاب الواقعة على المشار إليه، وتولت نيابة مدينة نصر التحقيقات.