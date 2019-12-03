محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بملف الصحة والمبادرات الصحية

وجاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية لقسم القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والذي يقام تحت عنوان " الإسكندرية تستحق شارك وساعد غيرك " بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية السابق، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الدكتور محمد صبحي أستاذ القلب بكلية الطب، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، يوسف القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية، الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، وأعضاء قسم القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية.



وفي مستهل كلمته أعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته، بأن تكون أول مشاركة له بالمؤتمرات عقب تولي منصب محافظ الإسكندرية، هو المشاركة بهذا المؤتمر الهام الذي يقيمه قسم القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه عمل بالإسكندرية عدة سنوات قبل توليه منصبه الجديد محافظا للثغر، والتي تعد من أهم محافظات الجمهورية وبها كبار رجال الأعمال والغرفة التجارية بها، ويساهمون دائما في كافة المشروعات والخدمات التي تساعد على تقدمها.



ووجه الشكر في نهاية كلمته للدكتور عبد العزيز قنصوة، على مجهوداته المبذولة خلال الفترة السابقة، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق الانجازات والنتائج على أرض الواقع، وبتعاون الجميع ستنهض الإسكندرية مرة أخرى.



صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأن من أهم الموضوعات التي أكد على الاهتمام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ملف المنظومة الصحية والاهتمام بكافة المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع مسئولين ومواطنين ومجتمع مدني ورجال أعمال، المشاركة الفعالة في سبيل النهوض بالإسكندرية وخاصة تطوير المنظومة الصحية بها.ولفت المحافظ إلى أنه في أولى جولاته الميدانية قام بتفقد مستشفى الجمهورية العام، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين، وبها أقسام تقدم خدمات مميزة، إلا أنها تحتاج للمزيد من الدعم، مثلها مثل العديد من المستشفيات والتي يجب أن نعمل جميعا لتقديم كافة سبل الدعم لها، خاصة أن تلك المستشفيات تقدم خدماتها للمواطن البسيط.