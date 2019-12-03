حمدي الميرغني يرزق بمولودته الأولى.. تعرف على اسمها



مشاركة حمدي الميرغني في "اتنين في الصندوق"



أبطال "اتنين في الصندوق"



مشاركة حمدي الميرغني في رمضان 2019



يُشار أن حمدي خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل"سوبر ميرو" مع ايمى سمير غانم وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.



مشاركة حمدي الميرغني في" حشمت في البيت الأبيض "



والجدير بالذكر أن حمدي الميرغني سيعرض له غدًا أولي حلقات مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" وذلك عبر منصة "watch it"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاج مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒمحمد الشواف، بطولة بيومي فؤاد بدرية طلبة وليد أبو المجد هبة عبدالغني إسلام جمال أسماء جلال.



حرص الفنان أشرف عبد الباقي على تهنئة الفنان حمدي الميرغني بمولودته الأولى "تمارا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر أشرف صورتين له من حفل زفاف الفنان حمدي الميرغني على زوجته إسراء عبد الفتاح، وعلق أشرف على الصور قائلاً :"بقيت أبو تمارا ياحمدي؟ هههه، ‎الف مبروك حمدي وإسراء،‎أجمل بنوتة تمارا"، وانهالت التعليقات لتهنئة الفنان حمدي الميرغني.يُشار أن حمدي يُشارك حاليًا في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل تدور أحداث المسلسل في جو من الكوميديا، ويعرض المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضوا لهم من مشاكل، وإهمال من قبل المجتمع.والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدور أحداثه فى 30 حلقة، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين