Advertisements
Advertisements
Advertisements

حمدي الميرغني يرزق بمولودته الأولى.. تعرف على اسمها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرص الفنان أشرف عبد الباقي على تهنئة الفنان حمدي الميرغني بمولودته الأولى "تمارا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر أشرف صورتين له من حفل زفاف الفنان حمدي الميرغني على زوجته إسراء عبد الفتاح، وعلق أشرف على الصور قائلاً :"بقيت أبو تمارا ياحمدي؟ هههه، ‎الف مبروك حمدي وإسراء،‎أجمل بنوتة تمارا"، وانهالت التعليقات لتهنئة الفنان حمدي الميرغني.


مشاركة حمدي الميرغني في "اتنين في الصندوق"
يُشار أن حمدي يُشارك حاليًا في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل تدور أحداث المسلسل في جو من الكوميديا، ويعرض المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضوا لهم من مشاكل، وإهمال من قبل المجتمع.

أبطال "اتنين في الصندوق"

والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدور أحداثه فى 30 حلقة، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين


مشاركة حمدي الميرغني في رمضان 2019 

يُشار أن حمدي خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل"سوبر ميرو" مع ايمى سمير غانم وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

مشاركة حمدي الميرغني في" حشمت في البيت الأبيض "

والجدير بالذكر أن حمدي الميرغني سيعرض له غدًا أولي حلقات مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" وذلك عبر منصة "watch it"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاج مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒمحمد الشواف، بطولة بيومي فؤاد بدرية طلبة وليد أبو المجد هبة عبدالغني إسلام جمال أسماء جلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميديا شرف عبد الباقي

أخبار تهمك

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 20 ساعة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ميسي: لست هدافا ولن أحكم على الأفضل في التاريخ

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ أقل من ساعة

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

ماذا قال حمدي الميرغني لـ إبرام نشأت في عيد ميلاده؟ (صورة)

خبر سار في انتظار حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

في أحد فنادق فيصل.. تفاصيل تصوير حمدى الميرغني لـ "روحين فى زكيبة"

صلاح عبد الله يروج لمسلسل "روحين في زكيبة"

صلاح عبدالله عن نصر أكتوبر :"يومها عبرنا المستحيل واتولدنا من جديد"

هكذا هنأ حمدي الميرغني محمد ثروت بعيد ميلاده

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status