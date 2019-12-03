النيابة بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": أعلنا الضابط المطلوب ضبطه وإحضاره للشهادة

أفادت النيابة العامة إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة بأنها قامت بإعلان الرائد أحمد يوسف والرائد إسلام سمير بجلسة اليوم، وقدمت أيضا الشاهد مصطفى عبد العزيز زيدان وما يفيد ضبطه وإحضاره بجلسة اليوم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.



واتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

