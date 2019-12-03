الإفتاء توضح حكم زواج رجل بإمرأة أخطأت قبل الزواج به

وجه شخص سؤالا، إلى الصفة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، "هل يجوز الزواج بإمرأة أخطأت مع رجل آخر".



ومن ناحيته، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر لدار الإفتاء، أن الحلال لا يحرم الحلال، مشيرًا إلى أنها لو تابت وأنابت، وأقلعت عن الذنب، وتم التيقن من ذلك، فلا مانع من الزواج بها، إما إذا تعفف الرجل عن الزواج بها فلا إثم عليه.



وفي سياق آخر، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، أنه يمكن قراءة القرآن بأكثر من نية، حيث يمكن أن تهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من شخص.