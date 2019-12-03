"عمران": ١١ نوع تأمين الزامي جديد في قانون التأمين الموحد





أوضح محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من القرارات الهامة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء صندوقين واحد للتأمين على طلبة المدارس وصندوق للتأمين على طلاب التعليم الازهري.





واضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن هناك تعديلات مهمة فى قانون التأمين الموحد، قائلا: "نحن مقلين فى التأمين الإلزامي ففى دولة مثل ألمانيا هناك ٤٨ نوع تأمين الزامي، ونحن فى مذكرتنا لمجلس الوزراء وضعنا ١١ نوع تأمين الزامي سواء على طلاب أو عاملين، بجانب أن مشروع القانون تضمن صناديق التأمين الخاصة التى تصرف المعاشات".