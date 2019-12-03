هل قراءة القرآن من الهاتف أقل ثوابا من المصحف؟ الإفتاء تُجيب

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: " هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثواب من القراءة في المصحف؟.



وعقب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن ثواب القراءة في المصحف زيادة أجر وبركة، ولكن حال توافر الهاتف فقطك، فيجوز القراءة فيه".



وحول حكم قضاء الصيام والصلاة عن المتوفي؟، أوضح مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز قضاء الصوم عن المتوفي والأولى أن يكفر عنها بإطعام مسكين عن كل يوم، بينما لا يجوز قضاء الصلاة الفائتة عن المتوفي.

