Advertisements
Advertisements
Advertisements

محضر أحوال بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" : عدم قيد أي أحراز تخص القضية المذكورة بالدفاتر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قدمت النيابة العامة إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، محضر 6 أحوال كرداسة الذي أثبت أنه على الاطلاع على المضبوطات الخاصة بالأحراز لعامي 2013 و2014 تبين عدم قيد أي أحراز تخص القضية المذكورة بالدفاتر. 

وقدمت، تحقيقا تكميليا في القضية المنظورة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي والذي أثبت فيه وكيل النيابة إنه أثناء حضوره كممثل للنيابة العامة في القضية لإعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين والواردة أسماؤهم بأمر الإحالة. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.. فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 4 ساعات

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ميسي: لست هدافا ولن أحكم على الأفضل في التاريخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ أقل من ساعة

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ أقل من ساعتين

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status