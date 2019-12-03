محضر أحوال بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" : عدم قيد أي أحراز تخص القضية المذكورة بالدفاتر

قدمت النيابة العامة إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، محضر 6 أحوال كرداسة الذي أثبت أنه على الاطلاع على المضبوطات الخاصة بالأحراز لعامي 2013 و2014 تبين عدم قيد أي أحراز تخص القضية المذكورة بالدفاتر.



وقدمت، تحقيقا تكميليا في القضية المنظورة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي والذي أثبت فيه وكيل النيابة إنه أثناء حضوره كممثل للنيابة العامة في القضية لإعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين والواردة أسماؤهم بأمر الإحالة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.



وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.. فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

