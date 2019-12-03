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"الانتحار التركي".. 4 عائلات تنهي حياتها والإخوان "مكملين" في الإنكار

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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أردوغان
أردوغان
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أثار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، العديد من الأسئلة حول علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بتركيا، وخاصة: "لماذا لم تتحدث منابر الجماعة الإرهابية عن 36 حالة انتحار في دولة تركيا خلال عام ۲۰۱۸ فقط".

ومن الملفت للنظر، أنه وقعت 3 حالات انتحار لعائلات تركية خلال الأسبوعين الماضيين ؟، ووجه رواد مواقع التواصل رسالة إلى كل إرهابي هارب بدولة تركيا مفادها: "هل تعلم أن احتمالية انتحارك في منفاك التركي أكثر 10 مرات من أي مكان آخر".

وأكدت إحصائيات الانتحار هذا بالفعل خلال الشهرين الماضيين في تركيا، ويعتبر الانتحار ظاهرة في تركيا ولذلك طالب الأتراك السلطات بحظر مادة السيانيد السامة التي انتحرت بها 4 عائلات تركية بكل أفرادها حتى الآن بسبب الإكتئاب وتراكم الديون.

وبالرغم من ذلك فإن قناة مكملين الإخوانية ما زالت مستمرة في الادعاءات الكاذبة ضد مصر، وتساءل البعض: "أليس فيكم رجل رشيد؟ لماذا لا تنشروا أرقام المنتحرين من شباب الجماعة الإرهابية الهاربين في تركيا على بعد مرمى حجر من مقراتكم بإسطنبول".

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الكلمات المفتاحية

تركيا انتحار

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