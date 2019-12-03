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زوجي مصر علي معاشرتي في الحرام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
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السلام عليكم .. انا زوجة لرجل متفقين في علاقتنا بشكل كبير والحمد لله وبنحب بعض جدا .. كله تمام ما عدا انه يفضل عادة خطيرة وحرام ونفي الله سبحانه وتعالي عنها بين الزوجين وهي الاتيان من الخلف عفوا علي الوصف لكن لا حياء في شرع الله .. المهم انا اتكلمت معاه كتير جدا ويكون رده اصلي انا بحبك ونفسي اعمل معاكي كل حاجة .. ارد عليه .. طيب انا عارفة انك بتحبني لكن دة مش سبب لاغضاب رب العالمين خصوصا اننا والحمد لله مش ناقصنا في علاقتنا اي حاجة يبقي ايه لازمته بقي .. ده غير من اني اصبت ببعض الامراض الخاصة بالنساء بسبب الموضوع دة وشيء طبيعي انه يحصل لي كدة .. انا حاليا مش عارفة اعمل ايه خصوصا اني قمت بنصيحته كتير شوية يوافق وشوية ولا اكنه سمع حاجة .. ارجو افادتي في اقرب وقت واشكرك استاذة نيفين علي سعة صدرك

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي 
صديقتي الجميلة .. لعل الله يجعل في كلامي الاثر ويكون مناسب لمشكلتك .. هناك بعض الرجال يشاهدون الافلام الاباحية نوع من انواع التحفيز او الفضول او لاي سبب كان ليس مهم الان .. لكن المشكله هنا ان الشخص يتور مما شاهده ان هذا الاداء يثير متعته بشكل اكبر ويحدث هذا بان الشخص يحدث عنده ربط شرطي بما يشاهد .. وهو ان هذا الاداء به اسرار كثيرة اخري للمتعة دون ما يعرفه عن الشكل التقليدي للعلاقة .. وعلي الرغم ان الله سبحانه وتعالي خلق مراكز الاحساس عند المرآة من الامام الا ان البعض يري متعته في فكرة الممنوع مرغوب او عنطريق مشاهدة ما ذكرته .. ولايمكن ان يكون اللله حرم شيء الا اذا كان ضا بالانسان جدا وهذا ما حدث معك كما ذكرتي عن اصابتك العضوية .. وبالمناسبة .. الاصابة يمكن ان تكون للطرفين وليس للمرآة فقط وهذا ما اريد ان تنبهي به علي زوجك او يذهب معك لطبيب النساء ليسمع منه خطورة الوضع وان الطبيب سيذكر ان السبب في هذا هو تناول الزوجة من الخلف .. ويمكنك توضيح هذا للطبيب في مكالمة تلفونية او ابلاغ المساعدة الخاصة به ليقول عن قصد هذا بين كلامه معكما اثناء الزيارة من باب التاكيد ولا يوجد حرج في هذا انا المهم عندي انقاذك وزوجك من الانسياق لهذه العادة مما سيوقعكمافي مشاكل صحية اخري لا حصر لها وعلي المستوي النفسي ايضا .. ارجو ان اكون وفقت في الرد عليكي وان كان احد القراء لديه نصيحة بخلاف ما ذكرت ارجو منه التفضل بكتابتها اسفل الموضوع عند رآي القراء وليس الميل .. اشكرك علي ثقتك وارجو من الله لك بالتوفيق وبعد ان تذهبي للطبيب ارجو منك مراسلتي للاطمءنان عليكي .. تحياتي

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