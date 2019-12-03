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محمد عمران: إصدارات الاوراق المالية تخطت حاجز تريليون و ٣٠٠ مليار جنيه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
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قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم اصدارات الاوراق المالية تخطى حاجز تريليون و ٣٠٠ مليار جنيه في الفترة من ٢٠٠٩ وحتى العام الجاري .

واضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة الماضية شهدت تطورات جمه في إطار مرحلة الاصلاح الاقتصادي الذي شهدته السوق المحلية .


 
وأوضح أن تلك الاصلاحات جاءت موفقة للغاية، واتضح من خلال الاشادة بالوضع الاقتصادي المصري الحالي من عدد من الجهات المحلية، مشيرًا الي ان الهيئة العامة ساهمت في تلك الاصلاحات من خلال مجموعة من التعديلات والتشريعات المختلفه.

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