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عاجل.. قتلى في حريق ضخم بالمنطقة الصناعية في الخرطوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:14 م
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حريق ضخم
حريق ضخم
وكالات
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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء حريق ضخم في المنطقة الصناعية في الخرطوم.

                 

وأعلنت لجنة أطباء السودان، أن الحريق أسفر عن وفاة 7  أشخاص وإصابة 84 أخرين، في حريق مصنع في مدينة بحري.

 

 وأكدت اللجنة أن الإصابات في الحريق التي توافدت إلى المستشفى متفاوتة الخطورة، وأنه ما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.

 

وأفاد شهود عيان، بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأوضحوا أن النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.

 

في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.

 

وأوردت اللجنة أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.

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الكلمات المفتاحية

حريق ضخم المنطقة الصناعية السودان الخرطوم

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