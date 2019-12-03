Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحامون في تركيا يتعرضون للانتهاكات من قبل الحكومة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:07 م
Advertisements
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

أدانت نقابة المحامين في تركيا، عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين في الفترة الأخيرة، بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.

 

ويتعرض المحامون في تركيا، يتعرضون للاعتداء والانتهاكات من قبل الحكومة التركية، بسبب ملفات القضايا التي يتولون الدفاع فيها.

 

وأصدرت محكمة في مدينة غازي عنتاب، قرارًا بمنع 11 محاميًا من نظر ملفات صدرت فيها أحكام ضد موكليهم، كما أصدرت محكمة في المدينة ذاتها قرار بإلقاء القبض على محامٍ بسبب موكله.

 

وألقت قوات الأمن التركية القبض على محامٍ آخر تابع لنقابة محامي إزمير بسبب عمله، وأجرت عملية بحث ومداهمة لسيارته ومنزله ومكتبه، وصدر في حقه مذكرة اعتقال.

 

كما أصدرت الحكومة التركية قرارات اعتقال جماعية ضد من يزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة، ومن ثم يمنع المحامين من الدفاع عنهم في المحاكم، بل يعتقل كل من يقومون بمساعدة المعتقلين أو أطفالهم الذين باتوا دون معيل بعد الزج بآبائهم وأمهاتهم في السجون.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا المحامون الانتهاكات

أخبار تهمك

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة و نصف

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي: لست هدافا ولن أحكم على الأفضل في التاريخ

منذ 33 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 4 ساعات

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعتين

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تمديد حبس القس الأمريكي برونسون في قضية انقلاب تركيا الفاشل

تركيا: تمديد سجن القس الأمريكي

وقفة احتجاجية لمحامي البصرة تنديدًا بمقتل زميلهم

تركيا: السجن 10 سنوات لشقيق جولن

نقيب محامي ملوي: انتهاء التحقيقات مع المحامي المتهم بالتعدي على قاضٍ

تركيا..السجن 1361 سنة لـ 216 محاميا وأوامر بضبط 108

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status