المحامون في تركيا يتعرضون للانتهاكات من قبل الحكومة

أدانت نقابة المحامين في تركيا، عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين في الفترة الأخيرة، بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.

ويتعرض المحامون في تركيا، يتعرضون للاعتداء والانتهاكات من قبل الحكومة التركية، بسبب ملفات القضايا التي يتولون الدفاع فيها.

وأصدرت محكمة في مدينة غازي عنتاب، قرارًا بمنع 11 محاميًا من نظر ملفات صدرت فيها أحكام ضد موكليهم، كما أصدرت محكمة في المدينة ذاتها قرار بإلقاء القبض على محامٍ بسبب موكله.

وألقت قوات الأمن التركية القبض على محامٍ آخر تابع لنقابة محامي إزمير بسبب عمله، وأجرت عملية بحث ومداهمة لسيارته ومنزله ومكتبه، وصدر في حقه مذكرة اعتقال.

كما أصدرت الحكومة التركية قرارات اعتقال جماعية ضد من يزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة، ومن ثم يمنع المحامين من الدفاع عنهم في المحاكم، بل يعتقل كل من يقومون بمساعدة المعتقلين أو أطفالهم الذين باتوا دون معيل بعد الزج بآبائهم وأمهاتهم في السجون.