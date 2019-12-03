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النيابة تتلو أمر الإحالة على المتهم الجديد بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:08 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

وفور بدء الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، بمحضر الجلسة والدفاع الحاضر عنهم. 

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم طارق إبراهيم أحمد زايد بانه في 14 أغسطس 2013 بمركز كرداسة بالجيزة اشترك في تجمهر مؤلف من عدد كبير من الأشخاص وكانوا مسلحين وارتكبوا الإتلاف العمدي وحرق إحدى دور العبادة بالمنطقة وهي كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.. فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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