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"السيسي" يلتقط صورة تذكارية مع أصحاب ورش الآثاث بـ دمياط
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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هدى عبدالرازق
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يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية في دمياط على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، ويرافقه عدد من المسئولين ورجال الدولة.
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع أصحاب ورش الآثاث في مدينة الآثاث بدمياط في نهاية جولته التفقدية.
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع أصحاب ورش الآثاث في مدينة الآثاث بدمياط في نهاية جولته التفقدية.
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