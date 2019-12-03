Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي مشجعًا الصناع: "لو في حاجة عايزنها قولوا.. نعملها"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:57 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
Advertisements
يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية في دمياط على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، ويرافقه عدد من المسئولين ورجال الدولة.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من المصنعين وأصحاب الورش في مدينة دمياط للأثات، قائلا: "لو في حاجة نقدر نعملها ليكم قولوا حتى نساعدكم، ونوفر لكم كل اللي بتحتاجوه".

ومن ناحيتهم أكد أصحاب الورش، أنهم يبذلون قصاري جهدهم لتحسين الوضع الصناعي في مصر، وعودة صناعة الآثاث المصرية لمكانتها في العالم.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 19 ساعة

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ أقل من ساعتين

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ أقل من ساعتين

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ميسي: لست هدافا ولن أحكم على الأفضل في التاريخ

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status