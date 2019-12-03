السيسي مشجعًا الصناع: "لو في حاجة عايزنها قولوا.. نعملها"

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية في دمياط على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، ويرافقه عدد من المسئولين ورجال الدولة.



وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من المصنعين وأصحاب الورش في مدينة دمياط للأثات، قائلا: "لو في حاجة نقدر نعملها ليكم قولوا حتى نساعدكم، ونوفر لكم كل اللي بتحتاجوه".



ومن ناحيتهم أكد أصحاب الورش، أنهم يبذلون قصاري جهدهم لتحسين الوضع الصناعي في مصر، وعودة صناعة الآثاث المصرية لمكانتها في العالم.