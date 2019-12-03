سبب غناء شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك في حفله الأخير

كشف الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمى للأمم المتحدة للفنون في تصريحات صحفية له عن السبب الأساسي لظهور الفنان شعبان عبدالرحيم بكرسي مُتحرك في حفله الأخير بموسم الرياض، حيث أكد أنه أصيب بإصابات عديده فى ساقه أدت إلى عدم قدرته على الحركة خلال الأشهرالاخيرة من حياته.



وأوضح المدير الإقليمى للفنون الذي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، حيث قال الفنان الراحل توجه قبل عيد الأضحى الماضي لشراء "عجل" من أحد أماكن الأضحية، أن صاحب المطعم كانت تربطه علاقة طيبة بالفنان فأعطاه العجل بنصف ثمنه، ومنحه مع العجل خروف هدية .



وتابع نبيل رزق قائلاً : أنه ذهب لزيارة للفنان الراحل بعد عيد الأضحى مع العديد من أبناء فنانين الزمن الجميل، بعدما عرفوا بإصابته بكسور فى المستشفى وحكى الفنان عن تفاصيل إصابته قائلا:" أنه في مرة من المرات ذهب لإطعام الخروف، وبعد أن قدم له الطعام، جرى الخروف ورائه، وأوقعه على الأرض، تسببت تلك الواقعة فى إصابته بكسور شديدة دخل بعدها إلى المستشفى، وقام بإجراء جراحة لتركيب شرائح ومسامير بالساق.



يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة، وستقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.



