Advertisements
Advertisements
Advertisements

سبب غناء شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك في حفله الأخير

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:55 م
Advertisements
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
هبة أحمد
Advertisements
كشف الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمى للأمم المتحدة للفنون في تصريحات صحفية له عن السبب الأساسي لظهور الفنان شعبان عبدالرحيم بكرسي مُتحرك في حفله الأخير بموسم الرياض، حيث أكد أنه أصيب بإصابات عديده فى ساقه أدت إلى عدم قدرته على الحركة خلال الأشهرالاخيرة من حياته.

وأوضح المدير الإقليمى للفنون الذي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، حيث قال الفنان الراحل توجه قبل عيد الأضحى الماضي لشراء "عجل" من أحد أماكن الأضحية، أن صاحب المطعم كانت تربطه علاقة طيبة بالفنان فأعطاه العجل بنصف ثمنه، ومنحه مع العجل خروف هدية .

وتابع نبيل رزق قائلاً : أنه ذهب لزيارة للفنان الراحل بعد عيد الأضحى مع العديد من أبناء فنانين الزمن الجميل، بعدما عرفوا بإصابته بكسور فى المستشفى وحكى الفنان عن تفاصيل إصابته قائلا:" أنه في مرة من المرات ذهب لإطعام الخروف، وبعد أن قدم له الطعام، جرى الخروف ورائه، وأوقعه على الأرض، تسببت تلك الواقعة فى إصابته بكسور شديدة دخل بعدها إلى المستشفى، وقام بإجراء جراحة لتركيب شرائح ومسامير بالساق.

يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة، وستقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي: لست هدافا ولن أحكم على الأفضل في التاريخ

منذ 34 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ أقل من ساعتين

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعتين

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status