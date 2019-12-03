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أمن الإسماعيلية يضبط تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص في سرقة السيارات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:53 م
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اللواء جمال غزالي
اللواء جمال غزالي
هشام إسماعيل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، من إلقاء القبض علي تشكيلًا عصابيًا مسلحا مكون من 5 عاطلين تخصصوا في سرقة سيارات النقل.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا لمباحث مركز شرطة ابوصوير من المواطن " عطية. أ. ع" 38 عامًا" سائق مقيم ببيلا كفر الشيخ بأنه أثناء تواجده بالسيارة نقل ماركة شيفرولية بيضاء اللون موديل 2017 بمنطقة سوق الجملة الكائن بمدينة المستقبل دائرة المركز حال قيامه بتفريغ حمولة من السيارة تاركا المفتاح بالسيارة فوجئ بقيام شخصان قاما بتغفيلة والاستيلاء علي السيارة وفروا هاربين.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، والعقيد خالد حبيب رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة غرب الإسماعيلية، والرائد السيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونيه النقباء أشرف الصوالحي، وأحمد طلبة، وأحمد رضا، وعبد الرحمن مسلم، وأحمد ياسر، وأحمد عاطف، وبلوكامين المباحث هاني بركات، وشحته عبد الله.

وبإجراء التحريات السرية توصلت الي مرتكبي الواقعة تشكيلا عصابيا مكون من 5 عاطلين وهم المدعو " عبدالعزير. ع. ر" مقيم بأبو خليفة دائرة مركز القنطرة غرب، والمدعو " محمد. ض. أ" 46 عامًا مقيم بعين غصين دائرة مركز الإسماعيلية سبق اتهامه في 3 قضايا بتهم سرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل وسرقة حيوانات، والمدعو " عبد العزيز. ع. ر " 32 عامًا" مقيم بأبو خليفة مركز القنطرة غرب سبق اتهامه في 2 قضية بتهم سرقة بالإكراه، والمدعو " محمد. ع. ع " 25 عامًا" عاطل مقيم بعين غصين دائرة مركز الإسماعيلية سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقات متنوعة، والمدعو" محمد. ع. ح " 29 عامًا" مقيم بالشيخة سالمة دائرة مركز الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم أعداد مأمورية أسفرت عن ضبط الأول بمسكنه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وبندقية ألي و7 طلقات من ذات العيار، وبتطوير المناقشة أقر بارتكابه واقعة سرقة السيارة أسوزو ربع نقل بيضاء اللون مبلغ بسرقتها في محضر جنح قسم فيصل السويس ببلاغ المدعو " نعيم. م. ك " تاجر فاكهه ومقيم بجناين السويس.

وبإرشاد المتهم مكان السيارة الأول نقل كفر الشيخ بناحية سرابيوم دائرة مركز فايد، وضبط الثانية بناحية الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب، بعرض السيارات علي المبلغين تعرفوا عليها، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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