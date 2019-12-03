Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي: تم إجباري على الخروج من بنك صيني لأنني من هونج كونج

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الثلاثاء، أن لو كا تشونج استقال من منصب كبير الاقتصاديين في وحدة هونغ كونغ لبنك صيني مملوك للدولة وادعى أنه اضطر للقيام بذلك لأنه من مواليد هونغ كونغ.

وأضاف أنه قضى 14 عامًا في بنك الاتصالات قبل إجباره على الاستقالة في أكتوبر.

وقال لو للصحيفة، لا يعتقدون أنه من المناسب لشخص من هونج كونج أن يتحدث نيابة عن بنك صيني. أشار التقرير إلى أنها كانت أول مقابلة له مع مؤسسة إعلامية دولية باللغة الإنجليزية منذ أن طُلب منه الاستقالة.

ولكن لم يرد بنك الاتصالات على الفور على طلب CNBC للتعليق.

وقال الخبير الاقتصادي السابق للصحيفة، إن البنك أصبح أقل تساهلًا بشأن التعليقات التي أدلي بها على وسائل الإعلام.

وصرح لو لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن الإدارة شعرت بالاستياء بشكل خاص من التصريحات التي أدلى بها في مقابلة إذاعية محلية، والتي قال فيها إن تفشي مرض السارس في عام 2003 كان له تأثير اقتصادي أكبر على هونج كونج من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت زعيمة المدينة كاري لام التي تحظى بدعم بكين العام، عكس ذلك، أن الاحتجاجات ضربت الاقتصاد أسوأ من الوباء.

وتحولت الاحتجاجات السلمية التي بدأت في أوائل يونيو على مشروع قانون تسليم مثير للجدل إلى عنف متزايد في الأشهر التي تلت ذلك، مما أدى بشكل متقطع إلى إغلاق وسائل النقل العام والمدارس والمكاتب الحكومية.

وتقلص اقتصاد المنطقة بنسبة 3.2٪ في الربع الثالث، ودخل في الركود الفني لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي أكتوبر، تراجعت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ بنسبة 24.3٪ عن العام السابق، وهو الأسوأ على الإطلاق وسجل شهر التاسع على التوالي من الانخفاض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج لو كا تشونج بنك صيني الصين

أخبار تهمك

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ ساعتين

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

منبوذ برشلونة ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير

منذ أقل من ساعتين

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ أقل من ساعة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين: السياسيون الغربيون يثيرون الاضطرابات في هونج كونج

انخفاض مؤشر بورصة هونج كونج بعد تصاعد لاضرابط السياسية هناك

ماركة الأزياء "زارا" تسعى إلى الابتعاد عن الجدل بشأن قضية هونج كونج

زعيمة هونج كونج تغادر المدينة للاحتفال بالعيد الوطني رغم الاحتجاجات

بكين: الفوضى في هونغ كونغ لا يمكن أن تستمر

هونج كونج تعيد فتح المترو... وتستعد لمزيد من الاحتجاجات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

12:07 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

11:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status