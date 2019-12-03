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مؤشرسوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات يوم الثلاثاء عي ارتفاع بنسبة 0.59%

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:20 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق السعودية  بنسبة 0.59% رابحا 45.90 نقطة ليصل إلى مستوى 7879.28 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% خاسرا 13.88 نقطة ليصل إلى مستوى 6826.14 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية نحو 30.7 مليون سهم بقيمة 795 مليون ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 53 شركة. 
 

وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية ، فقد ارتفع 12 قطاعا ،على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.03%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.47%، فقطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.41%.

 
أما عن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.42%، ثم زجاج نسبة 4.15%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الإنماء طوكيو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.10% ثم ساسكو بنسبة 1.57%، ثم المواساة بنسبة 1.47%.
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