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ترامب: وجودي برئاسة أمريكا منع قيام حرب في آسيا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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زعيم كوريا الشمالية وترامب
زعيم كوريا الشمالية وترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "وجوده برئاسة الولايات المتحدة منع قيام حرب في آسيا".

 

كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل انطلاق قمة الحلف، أن "علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون جيدة".

 

وقال: "نحن لا نعرف ما يجري في كوريا الشمالية الآن، ولدينا سلام وعلاقة جيدة مع رئيس كوريا الشمالية، وأنا الوحيد من بين قادة العالم الذي لديه علاقة جيدة معه".

 

وأضاف ترامب: "لو لم أكن رئيساً لكان هناك حرب الآن في آسيا".

 

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد انهيار اجتماع على مستوى فرق العمل استمر يوما كاملا في أكتوبر في ستوكهولم.

 

وحدد كيم جونغ أون مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.

 

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الكلمات المفتاحية

منع قيام حرب ترامب أمريكا آسيا

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